Liguria. Aria più fresca e instabile è in arrivo fino in pianura e lambirà la Liguria portando nuovamente condizioni di instabilità. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Si è visto già dalle prime ore del mattino con qualche rovescio temporalesco. A partire dalla tarda mattina avanzeranno le prime schiarite a partire da Ponente in estensione verso Levante. Dal primo pomeriggio nuova attività cumuliforme sull’appennino con temporali sparsi più probabili su Alpi liguri e tra la Val Trebbia e la Val di Vara. Non si esclude qualche isolato sconfinamento anche lungo la rispettiva fascia costiera. Dalla sera altro miglioramento con schiarite ovunque.

Venti deboli dai quadranti settentrionali in graduale rinforzo in mattinata, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare mosso. Temperature minime stazionarie, sulla costa tra +17 e +21° C, nell’interno tra +11 e +15° C. Massime in lieve calo sulla costa tra +25 e +31° C, nell’interno tra +18 e +26° C.

Domani, giovedì 4 luglio, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza, mare poco mosso e temperature in aumento.

Venerdì 5 luglio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature decisamente estive.