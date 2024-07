Liguria. Cieli soleggiati già dal mattino specialmente sui versanti marittimi della regione, con qualche nube sparsa nell’interno. Nubi che aumenteranno nel corso della giornata, con cumuli in formazione nell’interno a cui saranno associati rovesci a carattere temporalesco al più moderati in particolare su Alpi Liguri e Valli Aveto/Trebbia/Fontanabuona. Esaurimento dei fenomeni nel corso della serata.

Generalmente però prosegue la rimonta anticiclonica sull’Europa meridionale, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in aumento. L’estate è arrivata per davvero allora.

Venti: A regime di brezza, moderati dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Mari: Poco mosso, quasi calmo a ponente in serata.

Temperature: Minime stazionarie a Ponente, in lieve calo altrove; massime in aumento in tutta la regione, specialmente sul bacino del Magra. Costa: Min: +18/+23°C – Max: +24/+33°C Interno: Min: +13/+19°C – Max: +21/+32°C

MERCOLEDì 10 LUGLIO: transito di nubi tra la notte e la mattinata specialmente a ponente per un’intrusione di aria umida alle medie quote, ma senza fenomeni associati. In via di rasserenamento nel corso della giornata.

Venti: a regime di brezza. Mari: poco mosso, mosso in serata davanti all’Imperiese. Temperature: in aumento le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.

GIOVEDì 11 LUGLIO: altra giornata soleggiata sui versanti marittimi, cumuli in formazione nell’interno nel corso del pomeriggio. Non si escludono fenomeni sulle Alpi Liguri al confine con il Cuneese. Temperature: stazionarie. Venti: a carattere di brezza. Mari: poco mosso, localmente mosso.