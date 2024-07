Liguria. Continua l’egemonia dell’anticiclone di matrice africana sull’Europa meridionale, con giornate prevalentemente terse accompagnate da temperature elevate, sopra la media del periodo in particolare nei valori minimi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo. Valori massimi di temperatura superiori ai +35 C sul settore centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli prevalentemente puliti, eccezion fatta per l’interno centro-occidentale, dove qualche nube potrà sporcare il cielo. Nel pomeriggio formazione di cumuli specialmente a Ponente, con possibile formazione di fenomeni convettivi sulle Alpi Liguri. Tra il tardo pomeriggio e la sera formazione di velature sul centro-ponente.

Venti: nella notte e prime ore del mattino raffiche da Nord localmente fino a forti, tra il Savonese e il Genovesato, specialmente agli sbocchi vallivi. Intensità in calo e flusso in rotazione dai quadranti meridionali nel corso della giornata.

Mari: generalmente poco mosso, localmente quasi calmo sul settore centrale. Temperature: localmente in lieve aumento nei valori minimi per fenomeni di compressione, specialmente sul settore centro-occidentale, stazionarie o in lieve calo le massime. Costa: Min: +24/+28°C – Max: +28/+36°C; interno: Min: +15/+24°C – Max: +22/+35°C.

MERCOLEDì 31 LUGLIO: Nubi in aumento su tutta la regione, con sporadici cumuli in transito nel corso della giornata da ovest verso est, prima di un nuovo lieve miglioramento tra il tardo pomeriggio e la serata. Sono attese precipitazioni convettive sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, con temporali localmente di forte intensità.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione a S ed intensificazione nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mossi ovunque. Temperature: in lieve calo nei valori massimi, prevalentemente stazionarie le minime.

GIOVEDì 1 AGOSTO: La formazione di un blando minimo sul Mar Ligure determina l’instaurarsi di un flusso umido meridionale, che porta alla formazione di nubi basse specialmente sui versanti costieri. Precipitazioni nel pomeriggio sulle Alpi Liguri al confine con il Piemonte. Temperature in lieve calo specie sul settore centrale.