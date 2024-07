Liguria. Un robusto promontorio anticiclonico proteggerà il Mediterraneo centro-occidentale, sulla Liguria note d’instabilità pomeridiana in un contesto tipicamente estivo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nubi cumuliformi nelle zone interne, sono attesi rovesci o temporali sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino centro-orientale. Lungo la fascia costiera in prevalenza soleggiato, a parte qualche addensamento in discesa dall’entroterra. In serata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti: tra notte e primo mattino deboli o localmente moderati da nord. A seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, in giornata locali rinforzi fino a tesi sul ponente.

Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature: minime stazionarie od in leggero aumento, massime stabili od in lieve calo. Costa: Min: +21/+26°C – Max: +27/+34°C; interno: Min: +11/+22°C – Max: +24/+35°C.

MERCOLEDì 24 LUGLIO: al mattino alternanza tra sole ed annuvolamenti. Dalle ore centrali della giornata formazione di rovesci e temporali sui rilievi delle zone interne, possibili locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti. Nel corso della serata tornano generali condizioni di stabilità. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o moderati variabili o dai quadranti settentrionali. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 25 LUGLIO: giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, consueta instabilità pomeridiana sui rilievi delle zone interne. Temperature: stazionarie od in lieve aumento.