Monte Carlo. Come da tradizione ormai consolidata, lo stadio Louis II di Monte Carlo ha ospitato una gara sulla distanza dei 1000 metri nella giornata dedicata al prestigioso Meeting Herculis di atletica leggera, valevole quale tappa della Diamond League 2024.

Diverse società liguri non si sono lasciate sfuggire l’opportunità di gareggiare in un palcoscenico così rilevante. Prima di fermarsi in tribuna ad ammirare le gesta dei campioni di caratura mondiale, numerosi atleti ed atlete si sono cimentati sulla pista monegasca per dare il meglio di sé sui 1000 metri.

Presente, come ogni anno, l’Atletica Ceriale San Giorgio con un buon numero di podisti, in particolare nelle categorie giovanili.

Tra i risultati conseguiti dalla società giallonera spicca il secondo posto ottenuto da Raffaele Magliano. Nella categoria Poussins 1 ha conquistato la medaglia d’argento, secondo solamente al nizzardo Louis Paul Giudicelli. Il valore della prestazione del classe 2014 dell’Atletica Ceriale, però, non è rappresentato solamente dal piazzamento ma soprattutto dal tempo: ha fermato il cronometro a 3’14″34. Si tratta del nuovo record regionale ligure Under 12. Raffaele Magliano ha saputo fare meglio del detentore del primato, un atleta del calibro di Davide Re, il quattrocentista imperiese, olimpico azzurro.

L’Atletica Ceriale è salita sul podio anche nella categoria Minimes 2: nella corsa A si è classificato terzo Matteo Facollo. Preceduto solamente dal piemontese Andrea Cappelli e dal francese Gaspard Etienne, Matteo ha chiuso la gara con l’ottimo tempo di 2’45″06.