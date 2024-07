Marta Ghigliazza nuovo commissario cittadino di Forza Italia per Albissola Marina

Albissola Marina. Marta Ghigliazza è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia per Albissola Marina.

Albissolese di nascita, classe 1989, laureata in Scienze della Comunicazione, è titolare insieme alla sua famiglia di un Bar ad Albissola Marina ed è impiegata presso una nota azienda savonese.

“Da sempre sposo i valori di una politica moderata, considero Forza Italia la casa per me più adatta – sono onorata di essere stata scelta per questo incarico da Angelo Vaccarezza e Luigi Pignocca per i quali nutro profonda stima”.

“Cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata accordata – ha concluso- impegnandomi al meglio in questo prestigioso incarico”.