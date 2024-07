Malore dopo aver assunto ecstasy, ecco come stanno le due ragazze finite in ospedale

Riviera. Sono state ore di grande apprensione per familiari e amici delle due giovani che sono state trasportate in ospedale nella notte appena trascorsa, dopo aver assunto ecstasy durante una serata in un locale del ponente savonese.

Ma per fortuna, nonostante il grande spavento, tutto si è risolto per il meglio: entrambe sono state dimesse e hanno potuto così far ritorno a casa.

Erano finite all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: si tratta di una 20enne e di una 26enne. Mentre la prima non era apparsa grave fin da subito (trasportata in codice giallo), per la seconda la situazione era apparsa più complessa (codice rosso).

Dopo aver ricevuto le cure del caso, la 26enne è rimasta in osservazione presso il nosocomio pietrese per l’intera notte. Quindi, dopo essersi ripresa, anche lei è stata dimessa questa mattina.