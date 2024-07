Lutto a Millesimo per la morte di Michele Fracchia, ex consigliere comunale e capogruppo di maggioranza

Millesimo. È mancato a Millesimo Michele Fracchia, 74 anni, per cinque anni capogruppo di maggioranza della giunta Picalli e consigliere comunale.

Il sindaco Francesco Garofano, con cui Fracchia avrebbe dovuto essere in lista ma le condizioni di salute gli hanno fatto fare un passo indietro, lo ricorda così: “Ciao Michi, conserverò per sempre il ricordo di un caro amico e una persona per bene. Le mie sentite condoglianze alla famiglia”.

L’uomo lascia la moglie Lucia e la figlia Deborah con Pierangelo. I funerali saranno celebrati martedì 23 luglio alle 9.30 nella parrocchia di “Nostra Signora della Visitazione”, mentre questa sera, domenica 21, alle 20, sarà recitato il rosario a San Rocco.