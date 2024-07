Luana Isella nuovo presidente del Lions Club Loano Doria

Loano. Il Lions Club Loano Doria ha festeggiato il suo 28^ compleanno con la Charter Night svoltasi venerdì 27 giugno a Loano, presso il Loano 2 Village.

La serata ha salutato il presidente di Club Marco Careddu, che ha ringraziato i Soci e ricordato tutti i services ed i meetings portati a termine nell’anno sociale 2023-2024 e dato il benvenuto al nuovo presidente di Club Luana Isella che col passaggio delle cariche guiderà il Club nell’anno sociale 2024-2025.

“Migliorare la salute ed il benessere, rafforzare la comunità, supportare le persone bisognose. Non c’è Lions Club Loano Doria o Leo Club Loano Dora, ma esiste il Loano Doria che rappresenterà il servizio lionistico per eccellenza (We Serve)”, le prime parole del nuovo presidente.

Oltre al cambio al vertice del Lions Club anche per il Leo Club Loano Doria nuovo presidente, con la spilla che è passata da Carole Vernetti a Davide Ferraro.

Presente alla serata il sindaco di Loano Luca Lettieri, il secondo vice Governatore Nicoletta Nati, il presidente del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati Mauro Imbrenda, il presidente dell’Associazione Amici Banca degli Occhi Santo Durelli.

Durante la serata il presidente uscente ha consegnato un “assegno” da parte del Club quale donazione alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones.

Il nuovo consiglio direttivo del Club Loano Doria per l’anno sociale 2024-2025 sarà così composto:

Presidente: Luana Isella

Past President: Marco Careddu

Vice Presidenti:

Primo: Santiago Vacca

Secondo: Matteo Munari

Segretario: Arianna Leonardi Vugi

Tesoriere: Giacomo Jimmy Piccinini

Cerimoniere: Jacopo Ferraro

Censore: Nicoletta Nati

Addetto Stampa:Laura Inglima

Leo Advisor:Francesco Paganelli

Tecnologia Informatica: Marco Careddu

Revisore dei conti:Alessandro Stipo

Comitato Soci-GMT:Simone Ottonello

GLT: Santiago Vacca

Comitato Soci GST: Vincenzo Salvini

Comitato Ambiente: Simone Ottonello-Giorgio Boschetti

Comitato salute: Sabrina Bonino-Massimo Telese

Consiglieri: Giorgio Boschetti, Leonardo Piccinini, Federico Rembado, Aldo Berengan, Giorgia Polla, Gianna Baldassa, Silvia Vercelli, Honorè Vernetti.