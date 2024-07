Loano, sul lungomare torna il Carnevalöa Summer Edition

Loano. Si terrà sabato 27 luglio l’edizione 2024 del Carnevalöa Summer Edition, la manifestazione organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 21 su corso Roma sfileranno i carri che hanno partecipato alle ultime edizioni del Carnevalöa “invernale”. Tra di loro i carri di rappresentanza dei borghi di Loano: “Il Re Leone” del gruppo Gazzi Superiori No Stop!, la “Discoteca Puffosa” dei Matetti Burdeluzi del Rione Mazzocchi, “In fondo al mare” del Rione Meceti, “Barbie” del gruppo Roba da Matti di via Dante, “Come rimanere in mutande” del gruppo Borgo di Dentro,

Ad aprire la sfilata sarà il tradizionale carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con a bordo la maschera ligure Capitan Fracassa e le maschere loanesi “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, “U Puè Peppin”, maschera tradizionale del carnevale di Loano, e la Principessa Doria del Castello. Di seguito sfilerà la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin.

Carri e maschere partiranno da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, per poi tornare indietro. Ad accompagnare la sfilata saranno bande musicali, majorettes, gruppi artistici e figuranti in maschera. Chi volesse partecipare alla sfilata accompagnando il gruppo di un carro può inviare un messaggio al numero 338.218.23.09 o inviare una mail a info@carnevaloa.org o vecchialoano@pec.it.

Ospiti del Carnevalöa Summer Edition saranno i Buio Pesto.