Loano: successo per la seconda edizione di AperiScrolla, il raduno delle Ape Car

Loano. Ha visto la partecipazione di circa 40 Ape Car la seconda edizione di AperiScrolla, il raduno aperto a tutti i possessori del leggendario veicolo Piaggio promosso dall’azienda agricola omonima con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Domenica 30 giugno in mattinata i partecipanti si sono ritrovati presso l’azienda agricola di Massimo Anselmo in via Costino di Monte Carmelo e poi sono partiti per un giro panoramico tra le colline del territorio loanese, fino a raggiungere Marina di Loano per l’aperitivo al Shardana Wine Bar.

A seguire, le Ape Car hanno sfilato fino a raggiungere piazza Italia per ricevere la benedizione da parte del parroco don Edmondo Bianco e il saluto dell’amministrazione comunale del sindaco Luca Lettieri e, soprattutto, per farsi ammirare da curiosi e appassionati di uno dei più iconici veicoli della tradizione motoristica italiana.

A seguire, ritorno all’azienda agricola AperiScrolla per il pranzo con Domina Street. Nel pomeriggio, concerto della band Ric & Friends.

Inizialmente, l’evento si sarebbe dovuto tenere il 26 maggio ma è stato rimandato a seguito della tragica scomparsa del 14enne Sebastiano Oliva. L’evento, che ha visto la partecipazione dei familiari, è stato dedicato al ricordo di Sebastiano e del fratello Leonardo, a sua volta scomparso nel 2020 a causa della stessa malattia.