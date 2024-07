Loano, sabato 17 agosto torna la Marina Classic

Loano. È in programma sabato 17 agosto l’edizione 2024 della Marina Classic, la gara podistica non competitiva a passo libero per runners e walkers promossa dall’Asd RunRivierRun in collaborazione con il Comune di Loano e la Marina di Loano.

La gara, che prenderà il via alle 20, si disputerà su una distanza di 5 chilometri, con partenza e arrivo nella splendida cornice di Marina di Loano.

È possibile iscriversi: online su AppRun entro il 16 agosto; inviando una mail a info@runrivierarun.it; il giorno della gara dalle 17 alle 19.45 presso la zona di partenza. Il ritiro dei pettorali per i pre-accreditati avverrà dalle 17 alle 19.45 presso la zona della partenza.

Saranno premiati i primi cinque classificati maschili e femminili; sarà assegnato un premio speciale (da parte degli stabilimenti balneari) per la squadra più numerosa.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Asd RunRivieraRun al numero 019.6898607 o via mail a info@runrivierarun.it.

La locandina