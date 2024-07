Loano, nella sede della Croce Rossa una serata dedicata alle tecniche di disostruzione pediatrica

Loano. Lunedì 8 luglio presso la sede del comitato loanese della Croce Rossa Italiana in via Magenta 8 è in programma una serata informativa dedicata alla disostruzione pediatrica.

Durante l’incontro, che prenderà il via alle 21, i volontari dell’associazione esporranno le tecniche di prevenzione al soffocamento ed i modi per garantire un sonno sicuro ai bambini.

I posti sono limitati, perciò occorre prenotare contattando il numero 019.669085 dalle 10 alle 14.

La serata è a offerta libera.