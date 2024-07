Loano, Nappi (SpI): “Nostre richieste di incontro col sindaco inascoltate, comportamento non idoneo da parte di chi ricopre la carica”

Loano. “Come Sovranisti per l’Italia abbiamo tentato più volte di avere un incontro con il sindaco di Loano per parlare di temi sociali. Ad oggi continua non abbiamo ricevuto nessuna risposta”. Lo rende noto Francesco Nappi, presidente del movimento.

“Ritengo che questi non sia un comportamento idoneo per la carica che ricopre Lettieri. È un diritto di qualsiasi cittadino poter parlare con il sindaco ed è un dovere per il sindaco ricevere un cittadino”.

“Detto questo aspettiamo con fiducia questo incontro. Se rifiutato, mi viene da pensare che certi temi non si vogliano affrontare”, conclude Nappi.