Loano, Isella (NGL) attacca: “Città sempre più sporca, c’è bisogno di amministratori veri”

Loano. “In pratica si è dato inizio allo spostamento dei cassonetti all’interno delle aree condominiali. Se da una parte era quello che ci si aspettava con il passaggio in SAT a fine anno, dall’altro riscontriamo che come ormai è consuetudine di questa amministrazione si prendono le decisioni senza valutare le conseguenze”. Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza del gruppo “Nuova Grande Loano” Luana Isella.

” L’annoso discorso dell’ “in &out” dei condomini aveva creato ultimamente molti malumori – spiega -. Da una parte di chi doveva pagare, dall’altra di chi doveva gestire il servizio. Bene, si era discusso su un cambio di gestione della differenziata, non più un porta a porta spinto, ma con la creazione di isole ecologiche. In questi giorni siamo testimoni di spostamenti di cassonetti senza un reale progetto di insieme, senza azioni di mitigazione del decoro, senza comunque una comunicazione diffusa. Solo tra addetti ai lavori. Non ci sembra corretto che tutto questo avvenga in piena stagione turistica, offrendo spettacoli dal decoro discutibile, in una situazione dove già le lamentele sulle pulizie, sullo spiazzamento, sul lavaggio cassonetti sono all’ordine del giorno”.

“I consiglieri di minoranza si erano detti disponibili a dare una mano in questa nuova gestione SAT, ma non veniamo considerati in nessuna scelta. La maggioranza del sindaco Lettieri va avanti, decide, dispone… intanto Loano è sempre più sporca, vive in certe situazioni il degrado imperante, ormai il taglio erba delle strade è un optional, il malcontento cresce da più fronti, ma nessuno prende provvedimenti. Le risposte sono sempre è colpa degli uffici da una parte, è colpa di SAT dall’altra… noi sosteniamo che sia colpa di una politica che non governa il territorio, ma si limita a mantenere lo status quo! Spiace, ma oggi c’è bisogno di amministratori veri che prendano decisioni e girino il territorio, non di figuranti in fascia solo nelle processioni”, conclude Isella.