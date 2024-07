Lo Speranza rinforza il centrocampo: ecco Simone Alò

Bel colpo dello Speranza. Il club del presidente Bruno Bruzzone ha annunciato l’arrivo in rossoverde del centrocampista Simone Alò. Una pedina che si incastra bene nell’idea di calcio palla a terra di mister Davide Girgenti.

Classe 1997, a 18 anni ha esordito in Prima Squadra con la maglia dell’Alassio FC, diventando protagonista della scalata da record delle vespe dalla Seconda Categoria all’Eccellenza.

Successivamente ha giocato a Celle Ligure, dove ha disputato due stagioni in Promozione ed infine nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia della Carcarese dove ha vinto un campionato di Prima Categoria ed una Coppa.

Ma sono tanti i nomi che paiono vicini a rinforzare la rosa rossoverde. A centrocampo potrebbe arrivare Greco, ex di Spotornese e Millesimo. In difesa, come già riportato, sembra vicino l’arrivo dell’ex Letimbro Rossetti. Ex gialloblù anche l’esterno Molinari. Dal Cengio, potrebbero tornare rossoverdi Di Nardo e Ciappellano. Tra le idee di mercato del club, anche l’ex Savona Panucci.