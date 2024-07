Lo Speranza affila gli artigli: vicinissimi anche Carocci e Bianchi

Sono ancora da definire i gironi della Prima Categoria, ma in provincia spicca anche quest’anno il mercato del Savona, che si candida ai primissimi posti ai nastri di partenza. Tra i possibili avversari degli Striscioni per il vertice potrebbe esserci lo Speranza, che sta allestendo una squadra decisamente interessante.

La base è la rosa che lo scorso anno, che è arrivata quinta giocandosi fino all’ultima giornata la possibilità di disputare i playoff. Gli innesti ufficializzati a centrocampo sono di primi livello. Simone Alò proviene dalla Carcarese, squadra con cui ha vinto la Prima Categoria, e vanta molte presenze in campionati superiori. Alessandro Greco, dopo la stagione culminata con la finale playoff alla Spotornese, lo scorso anno ha vinto il campionato con il Millesimo.

A due giocatori abituati a giocare per vincere, se ne dovrebbe aggiungere un terzo. Salvo sorprese, il club del presidente Bruzzone dovrebbe accogliere Lorenzo Carocci, forte esterno proveniente dal Quiliano&Valleggia con cui aveva vinto il campionato due anni fa. Tre giocatori che portano quell’esperienza in più necessaria a un gruppo che, invece, dal punto di vista del gioco ha raramente peccato.

Le novità non finiscono qui. Nel reparto avanzato il colpo dovrebbe essere il classe 2004 Luca Bianchi. Cresciuto nella Priamar Liguria, era stato protagonista della promozione in Prima Categoria dei rossoblù, guadagnandosi la chiamata della Carcarese in Promozione dove ha disputato le ultime due stagioni.

Il club è anche al lavoro per inserire in difesa Stefano Rossetti e sugli esterni Giovanni Molinari. Dovrebbero poi esserci almeno altri due innesti di cui uno sempre in attacco.