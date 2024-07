LNI Savona, bene i due under 17 ai tricolori giovanili di Varese

Varese. I campionati tricolori sono la meta più ambita per ogni atleta, in ambito nazionale, e quelli del Canottaggio giovanile, per le categorie under 17, under 23, esordienti e pesi leggeri, sia femminili sia maschili, si sono svolti nel fine settimana del 13 e 14 luglio sulle acque del Lago Schiranna, a Varese.

Ovviamente notevole la partecipazione, tanto sul piano quantitativo quanto soprattutto su quello qualitativo dei migliori atleti nazionali.

Grazie ai loro risultati nelle gare di qualificazione, i due atleti under 17 Paola Maria Carlotta Malinconico e Giulio Boatini, portacolori del Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona, hanno preso parte all’evento dove hanno dovuto affrontare una durissima selezione, rispettivamente contro 45 avversarie per Paola e 65 atleti per Giulio, per tentare di entrare nella serie finale di otto concorrenti.

Nelle due prove di selezione i portacolori della Lega Navale savonese si sono comportati al meglio delle loro possibilità, facendo registrare tempi interessanti e, pur non essendo riusciti a giungere in finale, si sono comunque lasciati dietro numerosi avversari, infatti Paola ha preceduto 25 atlete e Giulio ha avuto la meglio su 23 concorrenti.

Soddisfatti gli allenatori Franco Badino e Federica Perata perché hanno ricevuto segnali positivi che fanno ben sperare per le prossime competizioni che inizieranno nel mese di settembre con il Campionato di Società a Corgeno.

Paola Maria Carlotta Malinconico