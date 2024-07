Liguria. Abolizione di Alisa, un nuovo piano sociosanitario integrato, difesa del principio di universalità del servizio sanitario, centralità della prevenzione, priorità alla medicina di prossimità, governo delle liste d’attesa e qualità delle prestazioni, attenzione al personale, una migliore gestione delle esigenze degli anziani, più attenzione ai servizi di salute mentale, di neuropsichiatria infantile e sulle malattie rari, riaffermazione dei consultori e della medicina di genere.

Sono i 10 punti su cui i gruppi di minoranza in Consiglio regionale, oggi, martedì 9 luglio, durante la seduta monotematica chiesta sulla sanità, durata quasi sette ore, hanno incardinato la loro richiesta alla giunta di una nuova programmazione sanitaria.

Il documento con la risoluzione sottoscritta da tutta l’opposizione ha chiesto al governo regionale di “elaborare una riforma della normativa regionale sulla programmazione sociosanitaria e sociale entro tre mesi, in direzione del modello attuale”.

Dieci punti che lo stesso assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha definito “condivisibili nei loro termini generici” ma con premesse, considerate “strumentali: “La questione ha preso una brutta piega. Ho visto la vostra risoluzione e mi sembra antica, come se facessero i comitati di gestione degli anni Novanta”, ha osservato l’assessore. Premesse, dunque, che hanno reso impossibile trovare un’intesa con il centrodestra. Il quale, anzi, ha elaborato una propria risoluzione last minute uguale e contraria a quella dell’opposizione.

“Con la risoluzione approvata oggi in Consiglio regionale confermiamo e portiamo avanti la programmazione regionale sanitaria e sociosanitaria, tenendo conto in particolare della riorganizzazione del territorio e dei servizi, messa in atto dal Piano Sociale Integrato regionale e il Piano Socio Sanitario, consentendo agli operatori afferenti ai servizi sanitari e sociali di attuare una modalità di lavoro integrata attraverso equipe multiprofessionali con la realizzazione di piani assistenziali individualizzato” ha aggiunto Angelo Gratarola.

“Ribadiamo oggi – aggiunge Angelo Gratarola – il nostro allineamento con gli obiettivi del Pnrr Sanità, con la piena operatività delle 16 centrali operative territoriali, con l’avanzamento dei lavori per la realizzazione delle 32 case di comunità e degli 11 ospedali di comunità secondo la programmazione concordata con il Ministero. Pur nelle difficoltà che il sistema sanitario nazionale sta versando, siamo anche in linea con il raggiungimento degli obiettivi annuali fissati dal Pnrr sull’incremento delle prese in carico degli over 65 in assistenza domiciliare integrata: attualmente sono più di 34mila e alla fine del 2025 saranno oltre 41mila”.

A fine 2024 vi sarà anche l’avvio in modo incrementale del 116117, numero europeo armonizzato, per indirizzare i cittadini verso i più corretti percorsi di cura di media e bassa complessità.

“Vogliamo destinare risorse per l’invecchiamento attivo e per il cosiddetto welfare di comunità – sottolinea l’assessore Gratarola -, in una logica preventiva e proattiva del benessere della cittadinanza con particolare riferimento alle aree interne. Per quanto riguarda la figura del caregiver l’intenzione è quella di proseguire nel sostegno al ruolo, mobilitandosi anche a livello nazionale, al fine di ottenere interventi legislativi di riconoscimento di diritti previdenziali”.

“Per quanto concerne le liste d’attesa – continua Angelo Gratarola – intendiamo procedere con l’attuazione di progetti volti a definire l’appropriatezza prescrittiva, organizzare l’offerta in modo coerente con il bisogno di salute, effettuando una reale separazione dei flussi di accesso dei pazienti ambulatoriali, differenziando il primo accesso, che necessita di tempi di risposta più tempestivi, dagli accessi successivi al primo per follow up e presa in carico della cronicità”. Tali accessi, infatti, devono alimentare una lista di prenotazione e non una lista di attesa poiché possono essere pianificati nel tempo in modo coerente con la necessità di salute del cittadino. Per tale motivo è in corso l’individuazione del fabbisogno regionale insieme ai professionisti sanitari.

Sempre nell’ottica di rete, partendo dai risultati ottenuti con questo strumento, sarà necessario procedere all’implementazione della governance con l‘obiettivo di massimo efficientamento delle risorse e migliore individuazione dei setting di cura e dell’integrazione dei percorsi, in base alla vocazione delle aziende/enti del sistema regionale.

In merito infine alle criticità legate al sovraffollamento del Pronto Soccorso si evidenzia che vengono affrontate definendo, attraverso il GOME (Gruppo operativo metropolitano) per la gestione delle criticità relative ai Pronto Soccorso dell’area metropolitana e il DIAR dell’emergenza urgenza, percorsi omogenei tra i DEA (Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione).

Un modello Liguria decisamente bocciato dai gruppi di minoranza che, nei loro interventi in consiglio regionale, hanno enumerato tutte o quasi le criticità generali e puntuali della sanità ligure. Tra gli aspetti sottolineati dal documento l’aumento della spesa sanitaria del 15% dal 2016 a oggi nonostante un calo demografico del 6%, il disavanzo strutturale dei conti economici con una proiezione a fine 2024 di 229 milioni di euro a fronte dei 140 dell’anno precedente, la percentuale del 5,8% dei liguri che rinunciano a curarsi emersa da alcune ricerche, il problema delle liste d’attesa solo in parte assorbito dalle gare per affidare le prestazioni in appalto ai privati, ma anche il tema delle aggressioni al personale sanitario e delle fughe dei medici dal settore pubblico.

“E’ stato un errore tenere nelle mani di Toti la sanità per due anni, la resa dei conti la avremo solo con le nuove elezioni” ha detto Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa. “La sanità ligure è allo sfascio – ha attaccato Ferruccio Sansa – oggi i liguri hanno paura a farsi curare nei nostri ospedali”.

Paolo Ugolini (M5s) ha ricordato “le persone in lista d’attesa per mesi, tra cui i bambini con problemi neuropsichiatrici che non riescono a ottenere le terapie gratuite a cui avrebbero diritto per legge”.

Secondo il capogruppo del Pd Luca Garibaldi “le liste d’attesa sono un secchio con un buco che perde acqua, invece di tappare il buco mettete più acqua, negli ultimi tre anni avete messo 100 milioni di euro per comprare prestazioni dai privati dando l’illusione per qualche mese che le liste si potessero accorciare”.

Dai banchi della maggioranza strenua difesa degli schemi della giunta Toti. Il capogruppo di Fdi Stefano Balleari ha detto: “La sanità della nostra regione non funziona perfettamente, è perfettibile, ma ci sono eccellenze internazionali che fanno della nostra sanità pubblica qualcosa di straordinario. Mancano denari e personale, cercheremo di porvi rimedio ma è colpa della passata programmazione”.

Sonia Viale, che era stata assessora alla Sanità fino all’inizio della pandemia, ha riflettuto su quel passaggio: “L’azzeramento del 2020 è stata una scelta importante di questa giunta, anche se l’azzeramento deve essere sempre gestito” e poi sul disavanzo: “Serve anche a coprire i bisogni dei cittadini, non sempre è negativo averne una piccola parte governata per garantire le risposte ai bisogni dei cittadini”. Infine: “L’unica alternativa ad Alisa è unificare le Asl”.

Angelo Vaccarezza, Forza Italia, ha definito il documento della minoranza “un cartello elettorale più che una proposta, un tentativo di fare un programma, nei vostri interventi avete messo insieme bianco, nero e grigio. Col vostro odio per il privato convenzionato avete fatto scappare i nostri migliori medici verso la Lombardia”.

L’impegnativa presentata dal centrodestra – e passata con i voti della maggioranza – era incentrata su otto punti: “Si parla delle centrali operative territoriali, della possibilità di investire risorse dello Stato per l’invecchiamento attivo, al governo della domanda delle liste d’attesa e la conseguente organizzazione dell’offerta” ha spiegato Brunello Brunetto, Lega, illustrando il documento”. La risoluzione della maggioranza è stata approvata.

“Nessuna frenata e nessuna retromarcia, ma anzi semmai un’accelerazione. La maggioranza oggi ha offerto una nuova prova di compattezza di fronte a una sinistra che chiedeva di azzerare tutto quanto è stato fatto per il sistema sanitario regionale. Il consiglio regionale monotematico ha visto un’opposizione ancora una volta incapace di presentare proposte costruttive, e solo concentrata a sparare a zero su tutto, a partire dai risultati ottenuti con impegno dal nostro personale sanitario, denigrando invece l’offerta di strutture e operatori al solo fine di strumentalizzare politicamente. Noi al contrario vogliamo ringraziare tutto il nostro straordinario personale sanitario per l’impegno e la qualità che ogni giorno garantisce ai liguri” hanno poi evidenziato I capigruppo di maggioranza (Stefano Mai per la Lega, Claudio Muzio per Forza Italia, Stefano Balleari per Fratelli d’Italia, Alessandro Bozzano per la Lista Toti e Stefano Anzalone per il Gruppo Misto).

“Nella consapevolezza di quanto sia crescente la richiesta di servizi sanitari, di assistenza e di cure, specie in una Regione anziana come la Liguria, la maggioranza ha voluto sottolineare tutti gli interventi messi in campo, approvando anzi un impegno per l’assessore Angelo Gratarola e per la giunta a proseguire sulla strada intrapresa e a moltiplicare gli sforzi per offrire sempre servizi migliori ai liguri – proseguono Muzio, Bozzano, Mai, Balleari e Anzalone -. Lo Psir, il Piano Sociale Integrato Regionale, come il Piano Socio Sanitario Regionale puntano a un’integrazione e a una migliore interazione tra strutture e tra medici e specialità”.

“Così pure le Centrali Operative Territoriali, gli accordi con i medici di base, lo stesso avvio del progetto 116117 per un numero unico europeo che offra risposte di cure non urgenti, sono tutte misure che Regione Liguria sta portando avanti, sempre tra le prime a livello nazionale, per garantire tempestività di risposta alle esigenze dei pazienti, in particolare degli anziani e dei più fragili. Tutto cercando di alleggerire la pressione sui pronto soccorso in modo che possano dedicarsi alle urgenze. Gli interventi per l’abbattimento delle liste d’attesa sono in atto progetti per gestire al meglio la domanda e l’offerta di prestazioni, partendo dalla correttezza e dall’opportunità delle prescrizioni. Impegno massimo che sta portando la Liguria su una strada corretta e apprezzata dalle recenti valutazioni ottenute dagli stakeholder, in primis pazienti e operatori, che hanno promosso il sistema sanitario ligure tra i migliori a livello nazionale”.

“Per questo abbiamo approvato una risoluzione che impegni l’assessore e la giunta non a cambiare rotta, ma anzi ad accelerare su un percorso che, contrariamente alle speculazioni dell’opposizione, sta dando frutti importanti nonostante le difficoltà in cui versa il sistema sanitario a livello nazionale” concludono i capigruppo di maggioranza.