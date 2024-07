Villanova d’Albenga. L’ippica savonese protagonista ai campionati nazionali Ponyadi 2024 che si sono conclusi ad Arezzo. Un importante appuntamento per l’equitazione.

Nella categoria under 13, che per i più appassionati del mondo equestre sono conosciuti come Ponyadi, nelle competizioni a squadre e individuali sono stati raggiunti importanti risultati sportivi.

La loanese Ginevra Caviglia del Circolo Ippico Country Club di Villanova d’Albenga, seguita dal suo tecnico Chiara Damonte, con il pony Lucifero, ha ottenuto un prestigioso 4° posto nella gara del Piccolo GP “B2” salto ostacoli, ad un soffio dal bronzo.

Insieme alle altre amazzoni del Country Club, Martina Scarrone e Giulia Luisa Podda si sono classificate quinte nella Gimkana B3.

“Sono molto soddisfatta, le ragazze hanno dimostrato una grande consapevolezza nonostante la grande tensione dell importanza della gara: sono state gare molto impegnative a livello sia tecnico che mentale, considerando il fatto che far parte di una squadra renda ancor più complicata la performance” ha evidenziato il tecnico del Circolo Ippico villanovese Chiara Damonte.

“Sia Giulia che Martina hanno ottenuto un 5 posto nella gimkana 2° e un 13° posto nella gimkana cross, confrontandosi con squadre indiscutibilmente più forti e più esperte”.

“Per quanto riguarda le gare individuali PGP (salto ostacoli), l’allieva Ginevra Caviglia ha dimostrato freddezza, determinazione e una voglia di vincere che l’ha portata ad una quarta posizione nella gara di salto ad un soffio dalla medaglia di bronzo, oltre ad un iniziale 5° posto con una percentuale da non sottovalutare nell’individuale del Dressage”.

“Siamo un team alle prime esperienze, ma con una grande voglia di divertirci e fare ancora meglio per l’anno prossimo. Ringrazio particolarmente le mie ragazze, i genitori e i miei due super poni Olimpionica e Lucifero” conclude il tecnico.