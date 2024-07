Lions Club Loano Doria, distribuiti tra i soci gli incarichi distrettuali

Loano. Altro importante appuntamento per il Lions Club Loano Doria. Domenica 14 luglio Marina di Loano ha ospitato l’incontro per la Giornata del conferimento degli Incarichi Distrettuali per l’anno sociale 2024/2025.

Su invito del governatore del Distretto Lions 108IA3 Enzo Benza, oltre centocinquanta ospiti hanno partecipato alla riunione dove sono state modellate le linee programmatiche per il prossimo anno lionistico.

Il Lions Club Loano Doria, organizzatore dell’evento, ha visto al suo interno molti soci insigniti di incarichi legati alla zona, alla Banca degli Occhi, ai progetti nazionali, i cui risultati verranno presentati nel corso dell’anno.

“Siamo onorati che il Governatore abbia scelto Loano come location per assegnare gli incarichi distrettuali. Sarà un anno che ci vedrà attivi ed impegnati su molte tematiche, dall’ambiente alla prevenzione ed alla donazione, sempre con un occhio attento al nostro territorio, fermi nella convinzione del motto Lionistico ‘We serve’”, dichiara il nuovo presidente del Club Luana Isella.