Liguria Digitale e Cda Filse: polemica in Consiglio regionale sulle nuove nomine

Liguria. Le recenti nomine delle società partecipate della Regione tra i punti della seduta odierna del Consiglio regionale, non senza polemiche da parte delle minoranze in quanto sono arrivate proprio quando erano in dirittura d’arrivo le dimissioni del presidente Toti.

Pier Paolo Greco con 16 voti a favore, 11 schede bianche e 2 nulle è stato eletto a scrutinio segreto amministratore unico di Liguria Digitale. Resterà in carica tre anni

Rinnovo dei rappresentanti regionali anche per il Cda di Filse: Nicoletta Garaventa Sebastiano Gattorno, Stefano Lunardi e Gerolamo Taccogna sono i nuovi rappresentanti della Regione.

L’elezione si è svolta a scrutinio segreto con 29 voti validi e 1 scheda bianca: Nicoletta Garaventa è stata eletta con 17 voti a favore; Sebastiano Gattorno è stato eletto con 17 voti a favore; Stefano Lunardi è stato eletto con 11 voti a favore. Gerolamo Taccogna è stato eletto con 17 voti a favore; Sebastiano Gattorno e Stefano Lunardi sono al secondo mandato

I nuovi componenti del Cda restano in carica per 3 anni.

Il consigliere di minoranza Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha criticato la maggioranza per avere proposto un rinnovo pressoché totale del Cda di Filse alla fine della legislatura e ha annunciato il voto del gruppo per riconfermare Stefano Lunardi.

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha condiviso le obiezioni di Ioculano e ha ribadito il sostegno a Lunardi.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha sottolineato le competenze di Pier Paolo Greco, appena eletto amministratore unico di Liguria Digitale.