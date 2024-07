Le Serre Village in festa ad Albenga: dal 12 al 14 luglio degustazioni, conferenze, musica e spettacoli

Tre giorni di festa al parco commerciale Le Serre Village di Albenga. Dal 12 al 14 luglio, dalle 18 alle 24, si potranno conoscere da vicino le produzioni ingaune e dei territori circostanti.

Nei 5.000 mq dell’area park del parco commerciale – che comprende l’Ipercoop, il centro commerciale Le Serre, Decathlon, OVS e Pittarosso – troveranno spazio più di 50 espositori tra aziende agricole, produttori agroalimentari e cantine. Si potranno degustare formaggi, ortaggi, conserve, aglio di Vessalico, olio extravergine di olive, vini, dolci, confetture: il meglio del gusto ligure riunito in un unico evento.

Cibo e cultura andranno a braccetto nell’area conferenze, grazie alle iniziative di Slow Food e Cia Agricoltori Liguria. Venerdì 12, si potrà scoprire tutto sul grano, sabato 13 si parlerà del connubio perfetto tra api e fiori di lavanda, mentre domenica 14 sarà illustrato il progetto di filiera che ha come protagonista l’asparago violetto d’Albenga e la sua applicazione in ambito cosmetico.

Nella stessa area conferenze, ogni giorno sono previsti show cooking a cura dello chef Fausto Scola, del ristorante Scola a Castelbianco, e dell’Unione Cuochi Savona, nonché conferenze del giornalista Stefano Pezzini e della food blogger Renata Briano, che condurranno i visitatori alla scoperta dei tesori eno-gastronomici e culturali di Albenga.

In una festa non possono mancare la musica e l’intrattenimento.

Oltre ai gruppi musicali locali, che suoneranno in postazioni fisse, è previsto un appuntamento ogni sera:

– Venerdì 12, alle 21.30, lo spettacolo di Giulia Musso con le sue gag ironiche sull’accoglienza ligure e gli altri personaggi che stanno conquistando migliaia di persone sui social;

– Sabato 13 lo spettacolo itinerante della MIWA Marching Band, la Cartoon Cover Band n°1 in Italia;

– Domenica 14, dalle 22, musica con il dj Gianni Rossi.

“A un anno esatto dalla creazione di “Le Serre Village”, che ha superato in questi giorni i 4 milioni di clienti – spiega Serena Pestarino, coordinatrice del Parco Commerciale – abbiamo ritenuto opportuno dare una vetrina ai tanti produttori locali che lavorano in queste aree, offrendo ai liguri e ai tanti turisti di questa stagione un’occasione per conoscere da vicino le eccellenze del nostro territorio con un evento che consolida lo stretto legame con le imprese locali dei settori agricolo, eno-gastronomico e artigianale. Tre giorni di festa nei quali abbiamo voluto coinvolgere anche associazioni e Forze dell’Ordine che daranno vita a eventi e dimostrazioni per bambini e adulti”.

“Con questa iniziativa – spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – abbiamo voluto esportare ad Albenga l’esperienza dell’Expo dei produttori liguri, che proponiamo ormai da due anni a Genova con grandissimo successo, per valorizzare la relazione con il territorio ingauno e animare “Le Serre Village”, il contenitore nato dalla collaborazione del nostro centro commerciale Le Serre con i marchi Decathlon, Pittarosso e Ovs presenti nella stessa area. A differenza di quanto accade a Genova, qua non avremo solo produttori che sono già fornitori di Coop Liguria, ma anche molte imprese agricole che portano avanti le produzioni tipiche della Piana di Albenga. I visitatori potranno degustare molte prelibatezze locali e partecipare a un fitto programma di attività con approfondimenti legati al cibo, musica e laboratori per i bambini. Un evento, insomma, che incarna il nostro modo di stare sul territorio: portando valore ai cittadini e all’economia locale; lavorando in rete con le Istituzioni, le associazioni e i produttori; e promuovendo l’aggregazione sociale e le tradizioni eno-gastronomiche locali”.

Per i più piccoli c’è l’imbarazzo della scelta. Dalla torre di arrampicata del CAI di Albenga, con la presenza della guida alpina che spiegherà come salire in sicurezza, al “Crazy Taxi”, che li porterà in giro tra stand e negozi, fino al “Giardino Incantato” con la pianta che nasconde una persona capace di sorprendere nei punti più impensabili. E poi la “Falegnameria lì per lì”, con Paolo Rogantin, che coinvolgerà i bambini nella lavorazione del legno con materiali raccolti nel Parco del Beigua, realizzando giochi che loro stessi potranno utilizzare. E poi truccabimbi, “Fabbrica dei colori”, giochi e attività sulla raccolta differenziata.

Ad adulti e bambini saranno dedicate anche numerose iniziative promosse dalle Forze dell’Ordine. Carabinieri, Polizia Stradale e Locale, Forestale, Esercito, Protezione Civile e Croce Bianca accoglieranno i visitatori con laboratori e dimostrazioni sulla sicurezza e cinofile.

Nei tre giorni dell’evento Coop Liguria organizzerà la raccolta solidale “Dona la Spesa animali” in collaborazione con le associazioni “Sulle tracce di Diuk” di Albenga, “Amici della gattoteca” di Alassio e “Volontari uniti per le code” di Andora.

Inoltre, i visitatori potranno farsi scattare una foto con il proprio amico a quattro zampe e riceverla in dono.

Nello stand della Cooperativa sarà inoltre possibile conoscere meglio i servizi riservati ai Soci Coop e candidarsi per lavorare in Coop Liguria.

La Festa di Le Serre Village è anche l’occasione per visitare Albenga. Il Comune di Albenga avrà un suo stand con l’Ufficio IAT che presenterà il progetto di promozione “ScopriAlbenga”.

“L’evento organizzato a “Le Serre Village” – sottolinea il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis – parla del nostro straordinario territorio e dei suoi prodotti. Sarà una tre giorni che offrirà una vetrina importante ai nostri produttori e un’occasione a cittadini e turisti di conoscere e apprezzare i nostri vini, l’olio, gli ortaggi, i formaggi e molto altro. In questi anni come Amministrazione abbiamo puntato molto sull’enogastronomia, non a caso abbiamo introdotto le De.Co. e ideato eventi ad hoc per promuovere sempre più il turismo enogastronomico, settore in costante crescita. Sarà un vero e proprio viaggio tra i profumi e i sapori della nostra terra. Non solo perché “Le Serre Village in Festa” è anche musica, divertimento, attività per i più piccoli, show coking e laboratori con le Forze dell’Ordine. Questa iniziativa, insomma, pone al centro, non solo le aziende che vi hanno aderito, ma, prima ancora, Albenga e il suo comprensorio”.

In occasione dell’evento, i negozi del Parco Commerciale Le Serre saranno aperti nei tre giorni fino alle ore 24. Nei giorni precedenti, in alcune zone di grande affluenza in tutta l’area di Albenga e di alcune località limitrofe, comprese le spiagge, saranno regalati 1.500 buoni da 15 euro che potranno essere convertiti in gift card nelle tre serate di “Le Serre Village in Festa”.

(Il programma completo è consultabile sul sito leserrealbenga.it)