Le aziende agricole “contenitori” di arte e spettacolo: ad Albenga torna “Terreni Creativi Festival”

Albenga. Il teatro si immerge nel territorio ingauno e si fonde con le aziende agricole di Albenga in un connubio di arte e spettacolo. Torna “Terreni Creativi Festival”, realizzato dalla compagnia Kronoteatro, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti della cultura contemporanea 2024, con il contributo di Comune di Albenga, Regione Liguria, Fondazione A. De Mari-Cassa di Risparmio di Savona, L’Ortofrutticola, Azienda Bio Vio, RB PLant, Coldiretti Savona, Coop Liguria e in collaborazione con Associazione Scenario e Teatro Nazionale di Genova.

Afferma Camilla Vio assessore al turismo eventi e giovani: “La rassegna teatrale di ‘Terreni Creativi’ è unica a livello nazionale. Ci tengo a ringraziare in particolare l’Ortofrutticola che da tempo ogni anno rinnova il suo supporto e in questa edizione la rassegna si svolgerà interamente nella sede della cooperativa. Quest’anno due novità importantissime: la valorizzazione dei giovani, infatti si darà spazio a formazioni teatrali emergenti, e delle donne con direzioni artistiche al femminile. Ringrazio Kronoteatro per aver pensato anche a questi aspetti e invito tutti a partecipare alla rassegna teatrale perché vivranno certamente un’esperienza unica. Si è ufficialmente aperta la vendita dei biglietti, affrettatevi a prenotare il vostro posto. Ricordiamo che il costo è contenuto proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare e non perdere l’occasione di vivere Terreni creativi”.

L’assessore alla cultura Marta Gaia: “L’aspetto fondamentale, che da sempre ha caratterizzato questa rassegna teatrale, è unire le peculiarità del territorio ingauno cioè la parte agricola e quella culturale e teatrale. Kronoteatro porta un teatro innovativo che utilizza le diverse espressioni artistiche: ballo, musica e teatro contemporaneo. Ringrazio lo staff del Kronoteatro che da anni, con professionalità e caparbietà, cerca di lavorare in un mondo difficile come quello teatrale e tutti i giovani volontari che permettono di realizzare questo grande evento che porta Albenga nello scenario teatrale nazionale”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Terreni Creativi è una rassegna teatrale che unisce due mondi che ad Albenga, si intrecciano in maniera inscindibile e armonica. Arte, cultura, spettacolo e momenti di riflessione in un teatro unico, quello dell’Ortofrutticola. Kronoteatro opera sempre con impegno e attenzione alle tematiche sociali e del territorio”

Di seguito il programma del Festival. Tutti gli eventi saranno all’Ortofrutticola (in Regione Massaretti 30/1 a Bastia d’Albenga).

Giovedì 1 agosto

• Ore 19,45 La misura di Collettivo Lunazione, compagnia vincitrice del Premio Scenario Periferie 2019

• Ore 22,15 dopo l’aperitivoquasicena, Giuliana Majo, in Appreciation Society, assolo di danza interattivo, con la coreografia di Giuliana Mayo e la drammaturgia di Cosimo Lopalco

• Ore 22,45 Divine, diretto e interpretato da Danio Manfredini, scrittura che nasce dal romanzo di Jean Genet “Nostra Signora dei Fiori”, scritto nel 1944 nel periodo che Genet passò in carcere a Parigi

• Ore 23,45 dj set di Guayaba, artista multidisciplinare e dj colombiana attualmente residente a Milano

Venerdì 2 agosto

• Ore 19,45 Victory Boogie Woogie. SOLO o meglio DUO con musicista di Charles Pas con le musiche dal vivo di Willem Lenaerts e Rint Mennes

• Ore 20,15 Pietro Giannini in La Costanza della mia vita, Segnalazione Speciale Premio Scenario 2023

• Ore 21,10 la storica Associazione Teatro di Buti in Bomba, con Giovanna Daddi e Dario Marconcini

• Ore 22,30 Ecuba, la cagna nera, scritto e diretto da Dario Marconcini da Le Troiane di Euripide, interpretato da Giovanna Daddi e Leonardo Greco

• Ore 23,30, Kyoto Live Set. Kyoto è il progetto musicale solista di Roberta Russo, cantautrice, batterista, produttrice e performer classe 1996, cresciuta tra Monza e Bari, dove vive attualmente. La peculiarità risiede nella fusione della tecnica del beatbox con un’elettronica scura e cinematica. Kyoto intona e declama parole in maniera frenetica, irriverente, dissacrante, su pattern musicali ripetitivi, martellanti, che uniscono l’elettronica moderna a elementi tipici della tradizione, come quella pugliese che la rappresenta

Sabato 3 agosto

• Ore 19,45 a L’Ortofrutticola Gennaro Lauro con Mondo

• Ore 20,20 Tre voci, studio scenico per un radiodramma in versi di Sylvia Plath di Tilia Auser

• Ore 22,30 dopo l’aperitivoquasicena, Il Cortile, di Compagnia Scimone Sframeli

• Ore 23,30 dj set di Angie BacktoMono

Domenica 4 agosto

• Ore 20,15, Valentina Dal Mas in Luisa, spettacolo vincitore Premio Scenario Periferie 2023

• Ore 22,30 Ritornanti, un omaggio a Enzo Moscato di Cristina Donadio e Giuseppe Affinito

• Ore 23,30 dj set di Lavalamp

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.terrenicreativi.it o inviare una mail a info@kronoteatro.it o contattare il numero tel. 350 058 0311 o visitare la pagina Facebook Terreni Creativi o il canale Instagram @kronoteatro.