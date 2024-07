“Le Albissole tra arte e artigianato”: due giorni per valorizzare la ceramica come espressione d’eccellenza del territorio

Albisola Superiore. Nasce un sodalizio tra Savona e Salerno per valorizzare la ceramica come espressione d’eccellenza del territorio. Cna Savona dedica due giorni alla valorizzazione dell’artigianato artistico portando ad Albissola i ceramisti di Vietri sul Mare per uno scambio di conoscenze, tecniche e creatività.

Gli eventi si svolgeranno il 17 e 18 luglio ad Albisola Superiore – all’interno dello spazio espositivo di piazzale Marinetti e lungo la passeggiata Montale – e, nella sola giornata di mercoledì 17, ad Albissola Marina presso il circolo degli artisti di Pozzo Garitta.

“L’amicizia con Lucio Ronca, Presidente di CNA Salerno e maestro ceramista di Vietri sul mare, è stata la scintilla dalla quale è scaturita la nostra iniziativa di promozione delle aziende del nostro territorio e di gemellaggio artistico-culturale con Vietri – Commenta Matteo De Abroggi, Presidente di CNA Savona e nipote di artigiano ceramista albisolese -. Sono convinto dell’importanza e della necessità di far esprimere la massima visibilità alla creatività dei nostri artigiani. Occorre puntare ad una rivitalizzazione delle tradizioni artistiche per un duplice obiettivo: quello di promuovere le nostre aziende e, non meno importante, tentare di riavvicinare i giovani agli antichi mestieri per permetterne la continuità”.

Durante entrambe le giornate, lungo la passeggiata Eugenio Montale e nello spazio espositivo di piazzale Marinetti ad Albisola Superiore, a partire dalle ore 10 si terrà un’esposizione dedicata all’artigianato artistico in tutte le sue forme. I video, delle attività artigianali di eccellenza, a cura di Alfonso Cioce, sono stati effettuati in piccole aziende e laboratori riconoscibili con il marchio “Artigiani in Liguria” e mostrano l’esecuzione del mestiere durante le lavorazioni tipiche, riprendono le antiche professioni e le forme di artigianato artistico presenti sul territorio come ceramica artistica, popolare e tradizionale, lavori di falegnameria e lavorazione del vetro. Durante la serata il maestro ceramista vietrese Lucio Ronca illustrerà l’arte ceramica di Vietri e alcuni ospiti espositori presenteranno la propria attività.

Nella sera di giovedì 18 luglio spazio al gemellaggio artistico con la Città di Vietri sul Mare con lo scambio delle ceramiche alla presenza dal Presidente nazionale di CNA Dario Costantini tra le delegazioni di CNA Salerno e CNA Savona.

A conclusione della serata alle ore 21 verrà proiettato il film, diretto dal regista cellese Alfonso, Cioce “Vivo!”.

Aziende savonesi partecipanti: Falegnameria Pirotti, Joeliz, Casa Dell’arte, Rising Pelletterie, Pandora Vetri, Herisson Ceramiche, Giulia Amisano, Articiocca, Sottobosco Vaze, Ceramiche Viglietti, Ceramiche San Giorgio, Bertagnin, Ernan Ceramiche, Guarino Francesco e Scuola Di Ceramica Albisola Superiore. Aziende di Vietri sul Mare ospiti della manifestazione: Raimondi L’archetto, Ceramiche Margherita, Luca Bisogno Ceramiche, Ceramiche Zuma, Ceramica Mosca, Antonio Solimene, Ceramiche D’acunto, Romolo Apicella e Ronca Ceramiche.

Programma

17 LUGLIO

19:15 Proiezione del trailer del film VIVO! Del regista cellese Alfonso Cioce

19:30 Aperitivo in piazza Pozzo Garitta accompagnato da “Racconti tra le corde” Concerto di Matteo Garbarini

20:00 Testimonianza dell’arte ceramica di Vietri sul Mare a cura delle aziende della delegazione di CNA Salerno

21:30 Proiezione dei filmati di presentazione delle aziende del circuito “Artigiani in Liguria”

18 LUGLIO

10:00 Inizio esposizione di artigianato artistico presso lo spazio espositivo di Piazzale Marinetti ad Albisola Superiore.

Dalle 11:00 alle 13:00 circa e dalle 17 alle 19 circa dimostrazioni pratiche delle aziende.

19:30 Aperitivo presso lo spazio espositivo di Piazzale Marinetti accompagnato da “Racconti tra le corde” Concerto di Matteo Garbarini

21:00 Conclusione dell’evento con cerimonia di gemellaggio artistico tra CNA Savona e CNA Salerno

21:30 Proiezione del film VIVO! Del regista cellese Alfonso Cioce