Lavoro, Rixi: “Industria armatoriale firma contratto, confido in segnale per trattative con portuali”

Liguria. “La firma del contratto nazionale dell’industria armatoriale è una buona notizia per il settore”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

“Un traguardo importante – spiega – per garantire migliori condizioni di lavoro e un riconoscimento adeguato al contributo dei nostri marittimi all’economia nazionale. Confidiamo che possa essere un segnale incoraggiante per la rapida conclusione della trattativa ancora in corso per i lavoratori portuali, con l’auspicio che tutte le parti coinvolte proseguano il dialogo verso una soluzione condivisa e soddisfacente”.

“Solo attraverso la collaborazione e la volontà comune di migliorare si potrà assicurare un futuro prospero e stabile per l’intero comparto portuale”, conclude Rixi.