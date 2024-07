L’altra faccia del maltempo: nell’estate savonese nessun rischio di rubinetti asciutti

Savona. L’estate è arrivata, climaticamente parlando con un notevole ritardo visto che il mese di giugno è stato uno dei peggiori degli ultimi anni. Caldo e afa ora non mancano e, se da una parte la stagione così incerta finora ha penalizzato il settore del turismo, c’è un rovescio della medaglia positivo: dopo due anni di pesante stress idrico, in provincia di Savona, come nel resto della Liguria, l’acqua non mancherà e se le condizioni meteo saranno nella media stagionale non si andrà incontro ad alcuna razionalizzazione.

Ascoltando i referenti dei vari ambiti provinciali emerge una situazione confortante grazie alle riserve accumulate nelle falde sotterranee da cui avviene la gran parte dell’approvvigionamento. Anche gli invasi sono decisamente pieni, quello di Osiglia, ad esempio, registra un livello ottimale che ripaga l’occhio dei turisti e la “sete” di animali e vegetali del territorio. (Nelle immagini si può osservare la differenza tra oggi e dodici mesi fa, quando il lago era più basso di circa sette metri). Se lo scorso anno, in questo stesso periodo, si proclamava lo stato di emergenza, il 2024 ha regalato, almeno, un po’ di tranquillità sia per gli utenti domestici, sia per i settori più a rischio come quello dell’agricoltura e della zootecnia. Non bisogna comunque abbassare la guardia e perseverare in un utilizzo consapevole evitando sprechi.

Grazie alle piogge di maggio, superiori di circa il 33% alle medie storiche, dai grafici di Arpal si nota che tra giugno e luglio le precipitazioni hanno, seppur di poco, superato il livello di massimo assoluto, staccando di gran lunga il diagramma degli ultimi anni.

Nessun allarme, quindi, da parte dei gestori dei servizi idrici: per quanto riguarda la Val Bormida e parte dell’entroterra, Cira Srl fotografa una situazione di normalità, anche grazie ai numerosi investimenti recenti per la captazione delle falde acquifere. Nella zona da Finale Ligure a Varazze, Maurizio Maricone, presidente del Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese Spa, conferma l’assenza di criticità e vede una stagione rosea dal punto di vista delle scorte idriche, grazie al “tesoretto” ottenuto nei mesi scorsi dalle precipitazioni.

Stesso discorso per l’area di ponente, ovvero da Pietra Ligure a Laigueglia, dove per la società Servizi Ambientali l’amministratore delegato Alessandro Vignola rassicura che, ad oggi, non sussiste il rischio di trovare rubinetti asciutti.