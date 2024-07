Laigueglia, protesta per il trasloco dell’asilo nido. Il sindaco Manfredi: “Soluzione temporanea per i lavori di riqualificazione”

Laigueglia. Dopo un primo giorno di proteste da parte dei genitori, il sindaco Giorgio Manfredi rassicura le famiglie dopo il sopralluogo odierno nei locali che ospitano temporaneamente l’asilo nido, in quanto sono in corso i lavori di ristrutturazione della struttura scolastica comunale situata in via dei Cha.

Attualmente, l’asilo nido è stato trasferito da ieri negli spazi individuati dal Comune in via del Carmine, un tempo occupati dalle suore.

“E’ chiaro che i locali andavano risistemati e adeguati alle esigenze dei bambini e delle loro consuete attività” afferma il sindaco Manfredi. “Il trasloco vero e proprio è stato completato solo stamattina e abbiamo cercato di trovare una soluzione migliore possibile riducendo al minimo i disagi”.

“Gli aspetti igienico-sanitari sono stati risolti e l’impresa è stata incaricata di procedere ad una ulteriore azione di pulizia anche all’esterno” conclude Manfredi.

Per quanto riguarda l’intervento di restyling della sede originale, finanziato grazie ai fondi sull’adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, il nuovo asilo comunale dovrebbe essere pronto per il mese di settembre.

I lavori di adeguamento varati dall’amministrazione comunale di Laigueglia riguardano oltre all’asilo nido, anche la materna, la scuola primaria e secondaria: 975 mila euro dal Pnrr, altri 325 mila euro dal Comune, oltre ai 200 mila stanziati per la dislocazione degli alunni nei nuovi locali, considerando che il trasferimento dei bimbi del nido è stato l’ultimo step della ricollocazione complessiva in attesa della conclusione dell’opera sul nuovo plesso laiguegliese.