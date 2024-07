Laigueglia, domenica 21 luglio termina la mostra di Federica Porro

Laigueglia. Si chiude in musica la mostra personale dell’artista Federica Porro domenica 21 luglio nello storico edificio della Sanità Marittima in piazza Cavour a Laigueglia con un’esibizione alle 19.15 del pianista Piero Rossi che interpreterà i grandi classici della musica internazionale, dal jazz alla canzone d’autore francese tra l’orario dell’aperitivo e quello della cena, seguita una serie di visite guidate alla mostra a cura dell’artista, della storica dell’arte Claudia Andreotta e del critico d’arte Francesca Bogliolo per una serata di arte e bellezza che durerà dalle 19 alle 23.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura ed al calendario delle manifestazioni del Comune di Laigueglia: “un finissage, che nel gergo degli artisti e dell”arte è la festa di chiusura di una mostra, con riflessioni, approfondimenti e intrattenimento musicale, è una novità assoluta per la programmazione culturale di Laigueglia; la preziosa collaborazione delle critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta sta alzando il livello delle esposizioni e delle attività artistiche del nostro borgo e proseguirà con una serie di mostre, di eventi e di laboratori gratuiti per tutta l’estate e anche oltre, con un progetto partito a giugno e che prevede la realizzazione di oltre dieci mostre d’arte e oltre 20 attività culturali e laboratoriali aperte a tutti fino al termine delle vacanze di Natale, a vantaggio di turisti, ospiti e residenti”.

L’esposizione di Federica Porro, intitolata “Il cielo in una stanza”, ha raccolto consensi da parte del pubblico e degli appassionati d’arte che hanno apprezzato sia lo spazio raccolto e suggestivo della sede sia le opere oniriche dell’artista: l’ inusuale cielo fiorito e popolato da volatili, filo conduttore delle opere ha accolto gli sguardi dei visitatori che hanno potuto osservare con occhi nuovi gli gli eventi del quotidiano (un giro in bicicletta, una merenda…), così come i momenti speciali dell’esistenza (le nozze, la nascita di un figlio). L’artista ha invitato a “lasciare che il cielo entri nella vostra stanza, a riscoprire la magia delle piccole cose”. L’artista, nata a Legnano, si è diplomata con indirizzo decorazione pittorica all’Istituto d’Arte di Imperia, città dove ha aperto la galleria d’arte Del Castello; collabora con enti pubblici per la realizzazione di grafiche dedicate a eventi istituzionali e dal 2008 ha iniziato a partecipare a numerose collettive e aperto diverse mostre personali in tutto il nord Italia, riscuotendo ampio successo di pubblico e di critica.

La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino a domenica 21 luglio con orario dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00.