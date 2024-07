Qual è la top 5 delle mete per le vacanze dei giovani under 30? Dove vanno principalmente? Da Budapest a Dublino, è la vita notturna ciò che ricercano, ma non solo: città vivaci, cosmopolite, con un’anima antica e moderna, adatte per fare tardi la sera, ma anche per arricchire il proprio viaggio con storia e cultura. E per loro sono tante le occasioni per partire senza spendere troppo, come i viaggi di gruppo, un’occasione per ampliare la cerchia di conoscenze e arricchirsi.

Budapest

La vita notturna di Budapest è ideale per i giovani under 30, a dir poco, considerando la presenza capillare di pub, discoteche o anche eventi interessanti. La capitale ungherese è sempre pronta a stupire turisti e local, e le strade di Budapest brulicano di giovanissimi alla sera.

Sono tantissimi i pub da prendere come punto di riferimento: uno dei modi per “divertirsi” è fare il cosiddetto tour dei “pub in rovina”, ovvero locati in edifici molto antichi della città. Tra musica dal vivo, discoteche, birra artigianale e specialità ungheresi, è la meta perfetta per staccare la mente da tutto.

Barcellona

In Spagna c’è una meta cosmopolita per eccellenza, ed è Barcellona. È una città d’arte, dove l’architettura è mozzafiato, in cui fare un “tuffo” metaforico nel passato della città. Ma è anche una delle metropoli più amate dai giovani in Europa per trascorrere un weekend all’insegna del divertimento sfrenato.

Gli orari della movida di Barcellona non sono propriamente come quelli italiani: qui si fa tardi, dalle 23 in poi! La zona di riferimento? La Barceloneta, il quartiere sul mare con tanti bar, ristoranti e discoteche.

Dublino

Ancora una destinazione perfetta per le vacanze dei giovani under 30: Dublino! È una città del nord, ma non ha nulla da invidiare all’ospitalità del Sud Europa, considerando che è viva e allegra, e che sovente i musicisti suonano per le strade.

Il quartiere del divertimento? Non può che essere Temple Bar, che viene frequentato dai turisti e dai local. Durante il giorno dà modo di girovagare per le strade variopinte tra gallerie d’arte e negozi; di sera, un giro dei pub a caccia della Guinness migliore è d’obbligo!

Malta

Per la vita notturna, così come per le spiagge mozzafiato, anche Malta è una delle destinazioni più amate dai giovani. Tra l’altro, è una delle poche mete in grado di reggere un confronto importante, ovvero la movida di Ibiza.

Le zone in cui divertirsi qui? Tante: Paceville, Saint Julian’s, Sliema. Vale la pena menzionare alcune delle discoteche, tra cui Havana (musica commerciale, rock ed elettronica) o Marrakech, un ambiente ultra-chic.

Mykonos

Infine, ancora una meta per sognare a occhi aperti: Mykonos! Località turistica della Grecia, è amata dai giovani (e non solo) in virtù della sua bellezza.

Le notti a Mykonos non finiscono mai, tra musica e cocktail, tra beach bar o disco pub, ristoranti dove assaporare l’ottima cucina greca e aperitivi al tramonto, con vista sul mare. Non sorprende, dunque, che proprio questa città sia tra le preferite per una vacanza in totale relax e svago.