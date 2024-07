La proposta del gruppo Tradizione e Futuro Albissola: “Istituire un tavolo di lavoro per il commercio di vicinato”

Albissola Marina. Il Gruppo Consigliare Tradizione e Futuro Albissola nella persona del consigliere Deborah Borghi si fa portavoce al fine di “istituire un Tavolo di Lavoro per il Commercio di Vicinato avente lo scopo di accorciare le distanze tra esercizi commerciali e istituzioni e mantenere un rapporto più costante, proficuo e attivo con i singoli esercenti presenti nel Comune di Albissola Marina e le associazioni di categoria del territorio”.

“Il Tavolo viene ideato – spiegano – come uno strumento di lavoro efficace, flessibile e trasversale tra i diversi esercizi commerciali e gli enti ed un luogo dove potersi confrontare sui problemi del paese al fine di migliorare l’offerta commerciale e l’attrattività di Albissola”.

“Il Tavolo per il commercio e le attività turistiche persegue quindi i seguenti obiettivi: realizzare una programmazione commerciale e turistica condivisa e non semplicemente subita degli esercizi commerciali aggregare le istanze e iniziative del territorio al fine di coordinarle e portarle all’attenzione degli organi istituzionali coordinare le iniziative dei Comuni, delle Unioni e degli altri attori del territorio per rafforzare l’impatto e diffondere le buone pratiche Costruire azioni mirate di risposta all’emergenza e per il rilancio del settore, da promuovere in condivisione con i territori, le Associazioni imprenditoriali e gli enti pubblici. Essere un aiuto concreto alle attività esistenti che investono e tengono in vita il nostro tessuto economico Essere un supporto e un accompagnamento all’avvio di nuove attività con particolare attenzione all’imprenditoria femminile e alle giovani start up”.

“Il mio obiettivo è quello di favorire il commercio, ascoltando le proposte dei commercianti, condividendo idee e progetti, cercando di non lasciare ‘soli’ gli esercizi presenti sul territorio ed essendo, insieme ai miei colleghi di minoranza, ma confidando anche in un appoggio di quelli di maggioranza, un punto di riferimento e appoggio per tutti. Il commercio insieme al turismo è alla base di ogni florido paese ed è tra i nostri doveri supportarlo nel migliore modo possibile. Questo tavolo vuole essere, non solo un luogo di confronto su progetto futuri, ma anche un punto di ritrovo per discutere di problematiche, necessità e bisogno delle attività dove prendere decisioni condivise al fine di migliorare il paese”, commenta Deborah Borghi.