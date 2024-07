La maschera loanese di Capitan Fracassa attraversa l’Atlantico: il 14 ottobre sarà al Columbus Day a New York

Loano. Ci sarà anche la maschera loanese di Capitan Fracassa tra le maschere italiane che parteciperanno alla sfilata per i festeggiamenti dell’ottantesimo Columbus Day, in programma il prossimo 14 ottobre a New York. Il “gemellaggio” culturale è stato promosso dal Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Italy Discovery e sarà un’occasione unica per rappresentare l’identità culturale, storica e popolare italiana.

L’associazione culturale “Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane” nata a Parma il 28 novembre 2015, raccoglie circa 400 maschere italiane, provenienti da 16 regioni: Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. L’associazione si occupa di valorizzare a livello nazionale ed internazionale, il ruolo culturale storico della maschera allegorica italiana che è sintesi espressiva del binomio “tradizioni” e “tipicità” delle comunità locali e dei territori. La maschera allegorica, infatti, coniuga la piacevolezza di uno storico spettacolo e l’utile fine di valorizzare il patrimonio culturale e sociale di un territorio; unisce cultura e spettacolo, tradizioni e storia, prodotti e produzioni, collabora cioè a mantenere vivo il patrimonio culturale italiano, fatto di tradizioni popolari, di dialetti, di prodotti tipici, di bellezze architettoniche ed ambientali.

Il CCMI ha voluto organizzare questo evento di profilo internazionale “per dare grandissima visibilità a più di ottanta maschere aderenti al progetto e per incontrare, in una giornata così importante, le numerose comunità italiane presenti negli Stati Uniti d’America. I 3.372.512 italiani o discendenti di italiani nell’area di New York costituiscono il principale gruppo etnico e linguistico della grande area urbana che comprende, oltre a Manhattan, Staten Island, il Nord New Jersey e Long Island, essendo pari al 16% dei 21,2 milioni della popolazione della cosiddetta Greater New York. Essi rappresentano la più grande città italiana degli Stati Uniti e oltre un quinto dei 15,6 milioni di americani che si considerano di origine italiana”.

L’agenda sarà fitta di appuntamenti: partenza dall’Italia il 12 ottobre, incontro con le comunità di New York il 13 ottobre grazie all’organizzazione di Italy Discovery, con il suo presidente Roberto Perticone. La grande sfilata si svolgerà poi il 14 con la presenza di oltre un milione di cittadini newyorkesi e turisti: “Un momento storico per noi del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, per la prima volta oltre oceano, in rappresentanza delle nostre antiche tradizioni popolari – dichiara il presidente nazionale dell’associazione Valerio Corradi – realizzabile solo grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Regioni, Province, Comuni italiani che lieti di essere rappresentati hanno voluto partecipare all’iniziativa.”

Capitan Fracassa, maschera della Commedia dell’Arte Italiana, è una delle tre maschere simbolo del CarnevaLöa insieme a Puè Pepin, Re del Carnevale loanese fin dal 1950 e U Beciancin, personaggio goliardico dei primi del ‘900, maschera ufficiale. Insieme costituiscono un trio carnascialesco conosciuto ormai in tutta Italia. Le tre maschere e la Principessa Doria del Castello sono inserite nel “Registro delle maschere italiane”, nel quale sono inserite tutte le maschere della commedia dell’arte italiana e i personaggi folkloristici delle varie realtà regionali. E il CarnevaLöa stesso nel corso degli ultimi anni è arrivato ad essere riconosciuto dalla Regione come il “più grande carnevale della Liguria” come numero di carri. Oggi è organizzato dall’associazione Vecchia Loano.