Savona. “La Lega anche in precedenza ha manifestato criticità in merito al progetto e ha chiesto sostanziali accorgimenti, penso alla tutela delle aree agricole in merito al percorso dell’infrastruttura, così come sulle stesse dimensioni dell’impoianto a tutela del mare e dell’ambiente”. Lo ha detto oggi il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo, presente alla catena umana sulle spiagge savonesi per dire No al trasferimento della nave da tempo al centro delle proteste.

Per la Lega una posizione di contrarietà che ormai si fa sempre più strada, creando una spaccatura nel centro destra sull’iter progettuale, con l’indubbia necessità di trovare comunque una ricomposizione unitaria in vista delle prossime elezioni regionali.

“L’ascolto del territorio sarà essenziale e la battaglia andrà avanti con le rassicurazioni tecnico-progettuali che la Lega ha sempre chiesto” aggiunge Foscolo. “D’altronde non credo che le dimissioni di Toti siano imputabili al rigassificatore, penso sia stata una vittoria della magistratura che ha costretto a questo passaggio”.

“Ribadisco che anche in sede romana la Lega locale farà valere le istanze di questa provincia e troveremo il giusto equilibrio. Il centro destra sarà unito e pronto alla riconquista della Regione che ha ben governato in questi anni” conclude il segretario della Lega.

Sul fronte leghista non è mancata la presa di posizione del sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa: “Mi sono unito all’iniziativa come amministratore del territorio e il territorio ha espresso un giudizio negativo sul progetto e come è previsto il nuovo impianto energetico”.

La nuova catena umana contro il rigassificatore

“Credo che al di là dell’aspetto procedurale e sui numerosi pareri tecnici, il ragionamento sia nel merito di una volontà condivisa di contrarietà” conclude Canepa.