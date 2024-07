La gioia della Vadese: Gledi Xhuri torna a casa dall’ospedale dopo il grave infortunio

Buona notizia in casa Vadese ma, in generale, per tutto il calcio dilettantistico. Gledi Xhuri dopo mesi in ospedale a causa del grave incidente in campo è ritornato a casa. Un passo importante per il difensore che era stato ricoverato d’urgenza dopo la caduta in occasione della partita Spotornese – Vadese del marzo scorso.

BENTORNATO A CASA GLE!

“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare……” E tu lo hai fatto. Non ti sei MAI arreso! Arreso a quel maledetto 23 marzo, arreso a questi duri ed interminabili 104 giorni dove hai lottato e vinto la partita più difficile della tua vita. Oggi lasci definitivamente l’ospedale, ed è con gioia, felicità ed orgoglio che gridiamo:

BENTORNATO ALLA VITA GUERRIERO