La famiglia Boveri “raddoppia” con il 50% delle quote del Novara

Sempre più coinvolti nel mondo del calcio. La famiglia Boveri è in procinto diventare il principale player nel Novara Calcio, club impegnato nel campionato di Serie C, aumentando le proprie quote fino al 50%. Mancherebbero solo alcuni dettagli prima dell’ufficializzazione.

Imprenditori industriali e fondatori della Simic, i Boveri sono da due anni alla guida della Cairese. Fabio Boveri è il presidente dei gialloblù, Federico Boveri il vicepresidente e Emanuele Boveri è capitano della prima squadra e responsabile del settore giovanile.

Non si sa ancora se Fabio Boveri oltre a detenere la maggioranza delle quote passerà a essere formalmente il presidente o e se vi saranno ricadute nell’organigramma della Cairese.

Di sicuro, non potrà che rinsaldarsi ancor di più il rapporto tra i gialloblù e i piemontesi, cosa che potrebbe avere risvolti interessanti per una squadra che si appresta dopo 33 anni a disputare il campionato di Serie D.