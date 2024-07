La Carcarese prepara il colpo dai “pro”: vicino l’attaccante Kosiqi

Non sarà rivoluzione, ma i rinforzi in casa Carcarese stanno coinvolgendo tutti i reparti con una filosofia chiara: gioventù e qualità per una squadra tecnica e in grado di giocare a grande intensità.

In difesa è arrivato Simone Napoli (classe 2002 con tanti anni nelle giovanili della Sampdoria). In attacco si è puntato sul provare a rilanciare Mattia Poggi (ex Cairese e giovanili Genoa), forte punta centrale quest’anno ai box per infortunio, il quale può giocare anche sull’esterno. Ma le novità del reparto avanzato potrebbero non finire qui.

Il club biancorosso starebbe sondando il classe 2005 Christian Kosiqi. Si tratta di un attaccante centrale che il Cagliari aveva deciso di prelevare dalle giovanili della Cairese nel 2021. In rossoblù ha giocato con l’Under 17 e l’Under 19. Ha poi vissuto brevi esperienze in Serie D con il Livorno e il Pont Donnaz. Qualora arrivasse, comporrebbe un tris di attaccanti giovane e alquanto interessante con Poggi e Brignone.