La camicia bianca appesa alla maniglia della finestra sembrava chiamarla sibilando tentatrice.

“METTIMI”

Aveva imparato ad appenderla sulla gruccia ancora umida dalla mamma, quando ancora la mamma parlava, per evitare di dover usare il ferro da stiro.

“USCIAMO”

Nina lanciò uno sguardo di odio e di rimprovero verso il candore abbacinante della camicetta nuova e appena lavata, dal vetro schermo della finestra nemmeno una lama di luce. Solo piombo e oscurità densa. Il giorno doveva ancora arrivare.

Mamma, quando ancora mamma parlava, raccontava di quando le persone uscivano di casa al mattino senza sapere che cosa avrebbero trovato nella loro giornata.

Si usciva vestiti a cipolla, diceva, e Nina rideva al pensiero di quella mamma già cicciottella, rivestita di veli odorosi e diafani di cipolla di Tropea.

Si portava un ombrello in borsa, perché la pioggia non era certa, a volte, addirittura, si finiva per bagnarsi i piedi o inzupparsi gli abiti.

“E’ PRIMAVERA. USCIAMO.”

Nina pensava che quella stronza appesa alla finestra avesse ragione. Cronologicamente era primavera, quasi estate.

Quelle primavere che a stento ricordava, con i fiori che nascevano spontaneamente fuori dalle serre, i vasetti di basilico sul davanzale della finestra, le camicie bianche stese al sole, e mamma che cantava spalancando gli armadi. Quando ancora mamma cantava.

Nina si chiese se fossero davvero ricordi, o solo immagini dei film, e delle proiezioni che passavano ogni giorno sugli schermi e sui muri di casa.

“NON PIOVERA’. USCIAMO”

Nina lanciò una ciabatta alla camicia indemoniata, e si alzò dal letto sbuffando.

Era ora di accendere tutti gli schermi e lavorare.

Mamma raccontava di quando si lavorava fuori casa, quando metteva le scarpe col tacco, il rossetto e usciva a vendere frutta al mercato.

Quando era stato il momento in cui aveva smesso?

Quando era stato il momento in cui i meteorologi, gli scienziati, i potenti della Terra avevano scoperto l’ineluttabilità?

Quando la precisione delle previsioni era diventata inconfutabile e inappellabile?

Nina, mentre attendeva che fosse pronto il suo toast, guardava sullo schermo finestra immagini di campagne assolate create dalla AI, e avrebbe giurato che fu in quel preciso momento, che la mamma aveva smesso di parlare.

“USCIAMO”

Nina guardò la camicia bianca con odio. Sullo schermo finestra ora passavano immagini di devastazione, piogge acide, deserti di fango, steppe di detriti e sterpaglie, isole di plastica e spazzatura. E pioggia. Pioggia. Pioggia.

Nina si chiese quando era stata l’ultima volta in cui avesse visto il sole.

Ed era un ricordo soffuso e dolce. C’era il mare, la sabbia bollente, un ghiacciolo azzurro, e gli zoccoletti rossi della mamma. Ciarliera e cinguettante.

L’ultimo giorno in cui avevano visto il sole. L’ultimo giorno in cui i meteorologi e gli scienziati avevano permesso loro di uscire di casa. L’ultima volta in cui mamma aveva parlato.

La porta della stanza schermo si spalancò quasi fracassando lo stipite.

La donna, seduta a gambe incrociate in mezzo alla stanza, trasalì. Gli schermi le riempivano le pupille di orrore e piombo.

“Mamma, metti la tua camicia bianca. USCIAMO”