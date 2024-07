Intitolazione dell’Aeroporto Malpensa a Berlusconi, soddisfazione per Ciangherotti e Vaccarezza

Albenga. “Esprimiamo con immensa gioia e orgoglio la nostra soddisfazione per l’intitolazione ufficiale dell’aeroporto Malpensa di Milano a Silvio Berlusconi. Questa importante denominazione è un meritato riconoscimento per un uomo che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese, sia come imprenditore di successo che come leader politico di grande rilievo”.

Sia Eraldo Ciangherotti che Angelo Vaccarezza, entrambi di Forza Italia, si dicono molto contenti per questa decisione.

“Non vedo l’ora di prendere un aereo al Berlusconi, un gesto che rappresenta non solo un viaggio fisico, ma anche un simbolo del dinamismo e dell’innovazione che Berlusconi ha sempre incarnato. È con un sorriso di soddisfazione che ci godiamo la reazione di quei personaggi radical chic, sinistroidi e comunisti, che oggi si trovano a dover affrontare l’orticaria provocata da questo evento storico”, ribadisce Ciangherotti.

“L’Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi sarà per sempre un monito e un ricordo tangibile della grandezza di un uomo che ha dedicato la sua vita al progresso e allo sviluppo del nostro Paese. La sua visione imprenditoriale e il suo coraggio politico hanno lasciato un segno indelebile e continueranno a ispirare le generazioni future. Viva Silvio Berlusconi, grande imprenditore e grande politico!”, conclude.

Gli fa eco Angelo Vaccarezza: “L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato: “L’aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa – ‘Silvio Berlusconi’.” Non potrei essere più contento. Ciao Presidente, non te ne sei mai andato”.