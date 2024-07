Infrastrutture, Pasa di Cgil Savona: “La Val Bormida sempre più isolata”

Val Bormida. “Quanto tempo ancora i cittadini della Val Bormida possono accettare questo scempio infrastrutturale?”. A chiederlo è il segretario della Cgil Savona, Andrea Pasa, che sottolinea: “Che ci sia un problema infrastrutturale enorme in Liguria è risaputo, che a soffrirne di più sia il ponente Ligure anche, ma se a questo problema gigantesco, non ancora preso in considerazione dalla politica regionale e nazionale e sotto gli occhi di tutti, basti pensare alle opere ferme, sospese o addirittura mai progettate pur essendo strategiche per la Provincia di Savona – Funivie ferme al palo da novembre del 2019, le Aurelie Bis, la bretella Carcare – Predosa, l’investimento sulle linee ferroviarie Savona – Torino e Savona – Alessandria, e tanto altro – negli ultimi tempi ciò che risulta essere davvero inaccettabile è il completo isolamento in cui si trova l’entroterra valbormidese”.

“Un comprensorio che conta circa 40 mila persone, è ancora il “polmone” industriale più grande dell’intera Provincia con imprese inserite in settori e comparti strategici per il Paese che danno occupazione a migliaia di lavoratrici e lavoratori, ma che a causa di scelte politiche profondamente sbagliate anno dopo anno diminuisce la propria competitività e quindi impoverisce l’intero territorio – prosegue Pasa – A partire dalla drammatica situazione in cui versa l’apparato infrastrutturale ormai da decenni senza investimenti particolari che in questi ultimi tempi è addirittura peggiorato sensibilmente a causa del fermo delle funivie che hanno e stanno provocando la messa in strada di centinaia di camion che transitano sulla strada provinciale 29 e che ingolfano la direttrice Savona – Altare già drammaticamente colpita da frane e smottamenti. Ma c’è di più, molto di più, in questi ultimi anni non è nemmeno più garantito il diritto alla mobilità per i cittadini valbormidesi o per i tanti lavoratori che devono raggiungere la costa o la Val Bormida stessa, incredibilmente, nello stesso momento si sta provvedendo alla manutenzione e quindi alla chiusura di arterie stradali e autostradali che provocano danni a persone, imprese e addirittura minano il diritto alla salute, quando in strada ci sono i mezzi di soccorso, che con il Punto di primo intervento dell’ospedale di Cairo Montenotte chiuso di notte, si trovano a dover portare le persone negli ospedali di Savona oppure Pietra Ligure”.

“In queste settimane risultano essere chiuse al traffico a partire dalla 22 e fino alle ore 06, contemporaneamente, la Galleria Fugona nel tratto stradale della SP 29 colle di Cadibona, l’Autostrada A6 nel tratto Altare – Savona, la strada comunale all’interno del Comune di Altare ormai da due anni, e da qualche giorno addirittura il restringimento ad una sola corsia delle due gallerie nel tratto Vispa – Cairo Montenotte – conclude il segretario – La politica locale batta un colpo, pretenda risposte immediate, ad iniziare dalla gratuità del tratto autostradale Altare – Savona e Savona – Altare, anche perché quando è a pieno regime è ad una sola carreggiata e senza corsia di emergenza, pretenda la garanzia del diritto alla mobilità e al diritto alla salute per oltre 40 mila persone che in Val Bormida vivono, lavorano e ci vorrebbero rimanere avendo la garanzia dei diritti minimi universali”.