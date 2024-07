Infrastrutture, il consigliere Mai (Lega): “Grazie a Salvini e Rixi pioggia di risorse per le opere nel savonese”

Savona. “Una pioggia di miliardi destinati alla Liguria per la realizzazione di infrastrutture arriveranno nella nostra regione grazie all’ottimo lavoro del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e al vice ministro Edoardo Rixi. In Liguria sono previsti 3,7 miliardi di investimenti sulle strade di cui 3,3 miliardi destinati alle nuove opere”.

Così il consigliere regionale Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria dopo la visita del ministro Salvini a Genova, con al centro gli interventi infrastrutturali.

Per quanto riguarda la provincia di Savona si parla della viabilità di accesso all’hub portuale di Savona e la connessione tra i caselli Savona-Albissola e i porti di Savona e Vado che avrà un investimento totale di 300 milioni di euro. La Liguria ha inoltre opere portuali per 600 milioni di euro di cui 45 sulla nuova diga del porto di Vado e 10 milioni per l’elettrificazione delle banchine del porto di Savona”.

“Altri investimenti saranno destinati al potenziamento della rete su ferro per 16,7 miliardi di cui 2,4 andranno a finanziare il raddoppio tra Andora e Finale. Si tratta di infrastrutture dalle quali il nostro territorio non può più prescindere. Molto importante anche l’impegno di 66,2 milioni di euro per 9 interventi programmati sul comparto idrico ligure. La Lega mantiene la promesse e lo dimostra passando dalle parole ai fatti” conclude il consigliere Mai.