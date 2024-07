Incidente sull’Aurelia bis tra Albenga e Alassio: coinvolta una moto e due feriti in ospedale

Albenga. Incidente stradale tra Albenga e Alassio, con due feriti, nella mattinata odierna (28 luglio). Si è verificato in Aurelia Bis, una manciata di minuti prima delle 11,30.

Stando a quanto riferito, a rimanere coinvolta nel sinistro è stata una moto, con a bordo due persone.

Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo rovinosamente sull’asfalto, ma senza coinvolgere altri veicoli.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due ambulanze, rispettivamente della croce rossa di Alassio e della croce bianca di Borghetto, l’automedica del 118 e la polstrada.

Per fortuna non ci sono stati gravi conseguenze: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, entrambe le persone a bordo della moto sono state trasportate all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.