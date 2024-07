Incidente sul lavoro a Vado: 23enne schiacciato da un muletto in retromarcia e soccorsi mobilitati

Vado Ligure. Allarme per un incidente sul lavoro a Vado Ligure e soccorsi mobilitati. È scattato una manciata di minuti prima delle 10, in via Ciocchi, dove è rimasto ferito un ragazzo di 23 anni.

Stando a quanto riferito, sarebbe rimasto schiacciato da un muletto in retromarcia. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce rossa di Vado e l’automedica del 118.

Per fortuna, i traumi riportati dal giovane non sono stati giudicati gravi: è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.