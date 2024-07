Incidente mortale a Varazze, scontro auto-moto: morto un ragazzo

Varazze. Tragica notizia nella serata odierna (26 luglio). Arriva da Varazze, dove, intorno alle 19,30, si verificato un incidente mortale. È successo in via Genova, in seguito ad un terribile scontro tra un’auto ed una moto.

Lo schianto, stando a quanto riferito dai testimoni presenti al momento dell’accaduto, “è stato molto violento”, con entrambi i mezzi usciti praticamente distrutti.

La dinamica dell’accaduto deve ancora essere ricostruita con precisione, ma quel che è certo, purtroppo, è che ad avere la peggio è stato il guidatore del mezzo a due ruote, che ha perso la vita.

Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, infatti, per il giovane, un ragazzo sulla trentina di origine straniera, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della croce rossa di Cogoleto, l’automedica del 118, i vigili del fuoco, la polstrada e la polizia locale. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nel tratto dove è avvenuto il sinistro, il traffico è andato letteralmente in tilt, con lunghe code e rallentamenti.