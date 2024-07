Incidente ad Andora, scontro auto-bici: ferita una donna e soccorsi mobilitati

Andora. Incidente nella mattinata odierna (23 luglio), una manciata di minuti prima delle 9.

È successo ad Andora, in via Divizia. Ancora poche le informazioni sull’accaduto ma, stando a quanto riferito, a scontrarsi per cause in via di accertamento sono state un’auto ed una bici, guidata da una donna.

E, dopo l’impatto, il mezzo a due ruote sarebbe stato trascinato dalla vettura per alcuni metri. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Andora, l’automedica del 118 e gli agenti della Polstrada.

Le ferite riportate dalla donna, per fortuna, sono state giudicate meno gravi del previsto: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.