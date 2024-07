Incidente a Vado, tir si ribalta in superstrada: traffico deviato per tre ore

Agg. ore 17. Dopo le operazioni di ripristino del manto stradale, la viabilità è tornata regolare.

Vado Ligure. Incidente sulla superstrada a Vado Ligure nei pressi della sede della motorizzazione intorno alle 14. Nel sinistro è rimasto coinvolto un tir che trasportava additivi per oli.

Il mezzo pesante si è ribaltato ed è fuoriuscita la sostanza contenuta nella cisterna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Vado, i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale.

Anas ha predisposto la chiusura temporanea della strada statale di Vado Ligure 1 in direzione Bossarino. La chiusura si è resa necessaria per permettere la pulizia della carreggiata.

Il traffico viene deviato in loco lungo la strada statale 1 via Aurelia.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

L’autista è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.