Incidente a Borghetto, scontro pullman-moto: 3 feriti, il conducente della due ruote è scappato a piedi

Borghetto. Incidente stradale nella serata odierna (4 luglio), a Borghetto, dove è avvenuto uno scontro tra un pullman di Tpl ed una moto. Il sinistro si è verificato una manciata di minuti dopo le 22, in corso IV Novembre.

Le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire ma, stando a quanto riferito, dopo l’impatto, il conducente del mezzo a due ruote si sarebbe rialzato velocemente per poi darsi alla fuga a piedi, abbandonando la moto.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto 3 ambulanze, rispettivamente della croce bianca di Albenga, della croce bianca di Borgio e della croce rossa di Loano, e altrettanti feriti all’interno del pullman.

Ma per fortuna i traumi riportati dai passeggeri coinvolti sono stati giudicati non gravi: sono stati trasportati tutti e 3 all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, due in codice giallo ed uno in codice verde.

Sul luogo dell’accaduto, anche gli agenti della polstrada per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.