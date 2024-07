Inchiesta corruzione, Pirondini e Traversi (M5S): “Ancora più urgenti le dimissioni di Toti”

Liguria. “Prendiamo atto della decisione del Gip in merito alla nostra istanza per incontrare il presidente Giovanni Toti. Con questo atto del giudice, certamente corretto, abbiamo ottenuto la prova del fatto che il presidente Toti non solo non può incontrare i cittadini, come sarebbe normale, ma nemmeno dei parlamentari”. Lo scrivono in una nota i parlamentari liguri del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini e Roberto Traversi.

“Questa è l’ennesima dimostrazione del fatto che Toti deve dimettersi immediatamente. Inoltre, Toti dovrebbe riflettere sul fatto che la Regione da due mesi è paralizzata dalla sua ostinazione a non farsi da parte. Tutti gli iter autorizzativi sono fermi, le grandi opere di cui tanto parla il centrodestra da anni erano già bloccate prima a causa della loro incapacità o forse di comportamenti illeciti”.

“Il consiglio regionale naviga a vista e lavora per modo di dire, senza affrontare alcun nodo cruciale, a cominciare dalla situazione della sanità, letteralmente allo sbando. La Liguria non merita tutto questo”.