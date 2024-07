Albenga. Festa, questa mattina, nel vicolo dei Fieui di Caruggi, in vico del Collegio. Sul muretto “E ghe mettu a firma!” è stata inaugurata, alla presenza del sindaco Riccardo Tomatis, la mattonella autografata da Irene Caffa, studiosa diplomatasi al liceo scientifico “Giordano Bruno” di Albenga e distintasi per la sua attività scientifica.

Irene Caffa è una giovane ricercatrice e ha recentemente ricevuto un significativo riconoscimento per i suoi meriti. E’ stata infatti premiata con l’Award 2024 della Fondazione Umberto Veronesi per avere scoperto l’importanza del digiuno per sbloccare le potenzialità antitumorali di alcuni farmaci normalmente usati per ridurre il colesterolo. Un importante passo avanti contro alcuni tipi di cancro.

“Accanto agli autografi di tanti personaggi famosi – dicono i Fieui di caruggi – una firma che ci fa guardare al futuro con speranza, un modo di dire grazie a tutti coloro che in silenzio e spesso con sacrifici portano avanti nel nostro Paese la ricerca scientifica”.

“Sono onorata per questo gesto e soddisfatta di vedere la mia firma sul muretto dei Fieui, che ringrazio di cuore per l’attenzione verso chi come me dedica impegno a favore del prossimo”, ha detto Irene Caffa.

Nell’occasione sono stati anche inaugurati i pannelli realizzati sul portone della cantina dei Fieui, lato Vico Sant’Eulalia, dagli artisti Marinella Azzoni, Tanì Buttigé e Sergio Giusto dedicati ai Premi Fionda Legno 2020-2021-2022-2023-2024.