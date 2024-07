“Impegno x Finale”, il nuovo gruppo consiliare di Andrea Guzzi

Finale Ligure. Nasce il nuovo gruppo consigliare “Impegno x Finale”. Il passaggio della Lista “Guzzi Sindaco“ ad un gruppo consigliare formato dai tre candidati più votati della lista dell’ex vice sindaco. Faranno parte di questa nuova realtà Marinella Geremia, Francesco Montanaro e Clara Brichetto, oltre ad Andrea Guzzi come capogruppo.

“Saremo una minoranza seria, attenta, severa e costruttiva. Come abbiamo già più volte manifestato alla nuova Amministrazione siamo da subito a disposizione con la nostra esperienza, le nostre competenze, i nostri progetti e le molte idee figlie di anni di progettualità e di ascolto della città” afferma lo stesso Guzzi.

“Rappresentiamo quasi 2.400 finalesi che evidentemente hanno creduto in tutto questo, e quindi ci mettiamo a disposizione per continuare a far crescere la nostra Città seppur con un ruolo di secondo piano. Siamo certi che l’Amministrazione saprà approfittare di questa nostra mano tesa”.

“Molti percorsi amministrativi hanno una gestazione di anni, quindi riteniamo possa essere utile ragionare in un ottica di continuità amministrativa su molti temi. Dal tema Piaggio all’acquisizione delle ex aree Ferroviarie, dai molti progetti di riqualificazione già progettati e finanziati (passeggiata San Donato, passeggiata Porto/Varigotti, secondo lotto passeggiata Bottino, etc.), alle idee per il futuro studiate in anni di ascolto e lavoro progettuale, dall’Oratorio Laico avviato su Pia alle altre sinergie con le altre parrocchie rionali”.

“Continuiamo a pensare che le buone idee non abbiano colore politico. Lo sviluppo della città può andare avanti con una sinergia ed una collaborazione di tutto il Consiglio comunale. Impegno x Finale si pone in quest’ottica costruttiva ma severa, non solo come controllore ma responsabile collaboratore” conclude Guzzi.