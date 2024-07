“Impegno x Finale”, Guzzi: “Orgogliosi del progetto sui giovani e il decoro cittadini”

Finale Ligure. “Sono passati un po’ di anni da quando è nata la collaborazione tra l’associazione A Cielo Aperto e il Comune di Finale Ligure. Da subito son nati progetti sociali di gran successo. Uno degli ultimi è il progetto Link (centro giovani diffuso) che nasce nel 2023 per sopperire a spazi per giovani over 13 anni. In attesa del progetto Oratorio Laico che dovrebbe svilupparsi nell’oratorio dei Benedettini di Pia grazie ai 600 mila euro finanziati nel dicembre 2023 dall’amministrazione Frascherelli”.

Lo ricorda il capogruppo di minoranza a Finale Ligure Andrea Guzzi.

“Progetto Link coinvolge molte associazioni del terzo settore grazie anche al supporto di Fondazione De Mari. Le attività sono molteplici: lingua inglese, storia del rock, laboratori fumetti, robotica e molto altro”.

“Ultimo, ma non ultimo anche un corso di Writers che è sfociato con la realizzazione di murales in collaborazione con l’amministrazione comunale. Lo scorso anno è stato scelto il sottopasso presso il cimitero del Borgo (un grande Garfield) e quest’anno il sottopasso di Marina. Proprio in questi giorni numerosi ragazzi con la supervisione di Mr. Pollo, artista molto noto e conosciuto nel mondo dei writers, hanno infatti realizzato un magnifico e colorato murales nel sottopasso di collegamento via Brunenghi/via Ghiglieri”.

“Il prossimo progetto avrebbe riguardato il sottopasso di Finalpia con l’accesso alla nuova piazza del Patio appena ultimata. Confidiamo che l’attuale amministrazione lo porti avanti e non lo metta ai margini come per altri progetti già molto avanzati.

Questo è uno splendido connubio tra iniziativa sociale, arte contemporanea e rispetto al decoro cittadino. Siamo molto orgogliosi che finalmente anche questo nostro progetto sia diventato realtà” Conclude Guzzi.